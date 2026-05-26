A Prefeitura de Pedro Afonso decretou situação de emergência por 180 dias após a interdição total da ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235. A medida consta no Decreto nº 082/2026, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (25), e cita impactos logísticos, econômicos, sociais e administrativos provocados pelo bloqueio da estrutura.\nO documento destaca que a interrupção do tráfego compromete diretamente o deslocamento entre municípios da região, o transporte de cargas, o abastecimento local e o escoamento da produção agrícola.\nA ponte liga Pedro Afonso a Tupirama e integra um dos principais corredores utilizados por produtores rurais e moradores da região centro-norte do Tocantins. O bloqueio total ocorreu após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) identificar agravamento de fissuras, surgimento de novas trincas e sinais de subsidência na estrutura.