A cidade de Ananás, no extremo norte tocantinense, embora pequena, é marcante para os ananaenses, sendo comparada a Paris por um morador local durante uma visita à capital da França, em passeio com a família.\nO lavrador Félix Soares Bezerra, de 63 anos, passou um mês e quatro dias explorando a cidade, mas, para ele, nada supera a praça da cidade natal onde nasceu.\nEu estou achando que a praça de Ananás é mais bonita do que o centro de Paris. Nem se compara. Só porque não tem essa torre lá. É um lugar mais lindo. Não estou achando bonito, não vou mentir”, disse Félix, arrancando risadas da filha.\nA viagem em família aconteceu em fevereiro de 2025 e os vídeos com as reações de Félix ganharam a internet após serem repostados nas redes sociais, em janeiro deste ano, acumulam milhares de compartilhamentos e visualizações.