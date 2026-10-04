Os eleitores podem votar normalmente sem o título de eleitor. O documento serve para identificar a zona e seção eleitoral. Para votar, basta apresentar um documento com foto ou o e-Título, com fotografia cadastrada. O aplicativo ainda pode ser baixado neste domingo (4).\nCaso o eleitor tenha perdido o título e não saiba onde irá votar, as informações poderão ser consultadas pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Basta acessar o site, ir em Serviços Eleitorais, selecionar Autoatendimento Eleitoral e clicar em Onde Votar, na aba de consultas.\nA votação neste domingo (4) começou às 8h e encerra às 17h.\nQuais documentos pode apresentar e quais não pode?\nOs eleitores podem apresentar RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho física, passaporte, certificado de reservista e carteiras de categorias profissionais reconhecidas por lei.