Veículo com sete ocupantes estava superlotado e apresentava falhas nos freios (Reprodução/TV Anhanguera)\nO carro que carregava sete pessoas e caiu dentro de uma represa em Alexânia, município do entorno do Distrito Federal, no domingo (10), estava com problemas no freio e sem freio de mão, segundo apuração da reportagem. Seis passageiros morreram e apenas uma mulher sobreviveu ao acidente.\nSe não há marca de frenagem, a pessoa não teve aquela reação de frear para não cair no lago. Pode ter adormecido. Sobre falha mecânica, acho que está descartada também, pelo fato de não ter nenhum sinal de frenagem ou mesmo de desvio”, explicou Leonardo Antunes Rosa, chefe da Polícia Científica.\nSegundo a delegada Silzane Bicalho, responsável pela investigação, o carro estava em más condições e superlotado. De acordo com ela, uma série de fatores, como a ingestão de bebida alcoólica pelo motorista, provocou a tragédia.