A perícia confirmou que o corpo encontrado em uma mata é o da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, que foi assassinada pelo síndico Cleber Rosa, em Caldas Novas, no sul de Goiás. Ela desapareceu do prédio onde morava em 17 de dezembro do ano passado e só foi encontrada quando o investigado foi preso e confessou o crime.\nOs restos mortais foram localizados na última quarta-feira (28), mais de 40 dias após o desaparecimento, depois que o síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, foi preso e indicou o local onde estavam — próximo a uma vala, a cerca de 15 quilômetros do prédio, na GO-213. Na sexta-feira (30), o celular da vítima foi encontrado no esgoto do condomínio, após o autor confesso revelar onde havia descartado o aparelho, segundo o advogado da família, Plínio César Cunha.