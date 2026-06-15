O tocantinense Arthur Wieczorek, de 22 anos, compartilhou nas redes sociais uma interação inusitada com um jacaré enquanto pescava no Parque Estadual do Cantão, em Caseara, região oeste do estado. No vídeo, é possível escutar o jovem dizendo "Joãozinho, vem cá" e o animal, por sua vez, se aproximar da margem do rio.\nArthur relatou que a visita do jacaré é constante no local, não sendo o primeiro encontro que teve com o animal. A "intimidade" criada entre os dois levou o jovem a apelidar o réptil. No registro, ele assobia e conversa com o animal.\nJoãozinho, vem cá. Vem cá, 'caminha'. Eu pesquei uma piranha pra tu comer, ó. Ele tá vindo, o bicho é obediente", diz.\nPiraíba de 2,2 metros é capturada após 1h30 de disputa no Araguaia\nGuia pesca peixe conhecido como 'tubarão de água doce' de 2,5 metros no Rio Araguaia; vídeo