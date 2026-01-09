-VÍDEO (1.3359190)\nO pescador esportivo Jeová Lima registrou um momento de tranquilidade de um jacaré gigante nas águas do Rio Javaés, na Ilha do Bananal, em Lagoa da Confusão. O animal é da espécie jacaré-açu, comumente encontrado no Tocantins e considerado o maior crocodiliano da América do Sul.\nEnquanto uns criam cachorro, nós cria jacaré de estimação", brincou o pescador.\nAs imagens foram gravadas na Pousada de Pesca Javaé Camp. No vídeo, o jacaré aparece parcialmente submerso e quase imóvel, movimentando apenas a cauda. O comportamento é comum da espécie, que se move de forma silenciosa.\nUm macho adulto da espécie pode chegar a medir 5 metros, enquanto as fêmeas podem atingir até 2,8 metros de comprimento. O biólogo Aluísio Vasconcelos de Carvalho, o jacaré-açu não preda humanos, mas pode se aproximar por curiosidade.