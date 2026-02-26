O desenvolvimento de um novo medicamento segue regras rígidas, com testes clínicos divididos em etapas. Nas fases mais avançadas, são feitos estudos com grupo controle, uma comparação que permite estabelecer causa e efeito da droga experimental.\nEm uma pesquisa clínica, o grupo controle é formado por pacientes que, em vez da droga experimental, recebem um placebo (substância sem o princípio ativo testado) ou o tratamento padrão para o caso.\nO grupo controle funciona como base de comparação para avaliar se os resultados observados no grupo que recebeu a substância são realmente provocados pelo novo tratamento ou se ocorreriam de qualquer forma por outros fatores.\nO modelo de pesquisa é considerado padrão-ouro para comprovar eficácia e segurança da nova terapia e faz parte de um consenso mundial para teste de novos medicamentos que vem sendo aprimorado desde o século 20.