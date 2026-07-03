O Tocantins entrou na mira da Operação Acesso Negado, que investiga supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos federais transferidos por meio de emendas parlamentares conhecidas como "emendas PIX". Nesta sexta-feira (3), policiais federais cumprem 41 mandados de busca e apreensão em quatro estados, incluindo o Tocantins, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).\nAo todo, a investigação mobiliza o cumprimento de 41 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins.\nAté a publicação desta reportagem, a Polícia Federal não informou quantos mandados são cumpridos no Tocantins, em quais municípios ocorrem as buscas, nem se há investigados vinculados ao estado. O Jornal do Tocantins solicitou essas informações à Coordenação-Geral de Comunicação Social da PF, em Brasília (DF), e aguarda retorno.