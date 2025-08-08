A Polícia Federal (PF) investiga uma suposta fraude em licitação conduzida pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) com dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).\nDe acordo com as investigações, um servidor terceirizado recebeu quase R$ 500 mil em pagamento indevido de vantagens. Ao jornal, a Seduc disse em nota que não houve nenhuma ação de busca e apreensão na sede da secretaria, em Goiânia ou em suas unidades administrativas no estado.\nComo os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o jornal não conseguiu localizar as defesas até a última atualização deste texto.\nEx-assessor da Alego é preso após tentar fugir para os EUA suspeito de planejar sequestro de empresário\nServidora presa por desvios recebeu Prêmio Funcionário Padrão na gestão de Rogério Cruz