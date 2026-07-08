Uma megaoperação coordenada pela Polícia Federal (PF) contra um grupo que misturava produtos químicos para "batizar" drogas aconteceu nesta quarta-feira (8). Ao todo, as forças de segurança cumpriram sete mandados de busca e apreensão em Goiás (GO), Mato Grosso (MT) e em São Paulo (SP).De acordo com a PF a investigação teve origem na análise de elementos obtidos durante a Operação Corrosão, por meio de uma perícia em um aparelho celular apreendido.\nSegundo os investigadores, foi identificado indícios da negociação e da circulação de substâncias químicas que seriam destinadas à adulteração de drogas ilícitas.Foram identificadas negociações envolvendo lidocaína, tetracaína e cafeína, além de indícios de remessas interestaduais e de atuação coordenada dos investigados para aquisição, transporte e distribuição desses produtos.