Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal durante a Operação Berço Clandestino. A ação busca investigar um suposto esquema de extração ilegal de minério de manganês, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro.\nSegundo a Polícia Federal, também foram bloqueados valores em sete contas bancárias com limite de R$ 2.101.400, montante relacionado à comercialização de minério ilegal.\nA operação foi realizada nesta terça-feira (29). Sete mandados foram expedidos pela Subseção Judiciária de Gurupi e cumpridos em endereços ligados aos investigados e empresas envolvidas nas cidades de Goiânia (GO), Uruaçu (GO) e Marabá (PA).\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.\nLuxo e velocidade: como é a Porsche de R$ 372 mil que sumiu após apreensão no TO