-Drogas (1.3433671)\nO piloto do avião carregado com droga que fez um pouso forçado na manhã desta quarta-feira (15) em uma fazenda de Itarumã, no sudoeste goiano, foi preso pela Polícia Militar (PM). As informações foram dadas primeiro pela TV Anhanguera e depois confirmadas pelo Daqui. A aeronave estava carregada com 325 kg de cocaína (assista acima).\nSegundo a PM, outras três pessoas foram presas: o pai, a esposa do piloto e um motorista de Uber. Elas vieram de São Paulo para resgatar o suspeito. Todos foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Federal, em Jataí. Visto que os nomes não foram divulgados, o Daqui não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento.\nAinda conforme a PM, a droga foi carregada na aeronave no estado do Mato Grosso, próximo à fronteira com a Bolívia, e seria descarregada no interior de Minas Gerais. O piloto receberia R$ 70 mil pelo transporte.