Um piloto de parapente caiu durante um voo na Serra de Jaraguá, na região central de Goiás, na tarde desta terça-feira (21). O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nO piloto identificado como Fernando Faria, de 58 anos, participava de um campeonato de voo livre realizado no local, mas não competia como atleta. O acidente teria acontecido após a ponta do parapente bater em uma árvore, provocando a queda.\nAo DAQUI, o Corpo de Bombeiros informou que o piloto foi encontrado próximo a rampa de parapente. Durante o atendimento, o homem se queixou de dores na lombar e as equipes constataram suspeita de fratura na pelve e na coluna.\nAvião capota após ser atingido por vento forte durante pouso\nVídeo mostra mulher caindo de paraquedas durante voo, em Anápolis