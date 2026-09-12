-Vídeo Daqui (1.3455519)\nEntre linhas, agulhas, crochês e uma casa cheia de patinhas, Roziane Flávia, de 47 anos, encontrou nos animais uma forma de transformar a própria rotina em diversão. Moradora de São Luís de Montes Belos, no oeste goiano, a dona de casa tem 16 pinschers, cria roupas e fantasias sob medida para os cães e compartilha tudo nas redes sociais, onde já reúne mais de 943 mil seguidores.\nUm dos protagonistas dessa história é Yoshi. O pinscher virou a versão canina do Snoop Dogg por um dia ao aparecer vestido como o rapper norte-americano em um dos vídeos de Rozi. O resultado foi daqueles que a internet não deixa passar: a publicação ultrapassou 24 milhões de visualizações, 2 milhões de curtidas e 47 mil comentários. E teve um detalhe ainda mais especial para a artesã: Snoop Dogg passou a seguir seu perfil.