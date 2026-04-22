-Pintor cantando (1.3401371)\nUm pintor soltou a voz durante uma obra e encantou a web. O vídeo foi publicado nas redes sociais de Renyson Castanheira, comandante do Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás (PMGO). No registro, Ricardo Vaqueiro canta duas músicas em ritmo de arrocha em meio ao trabalho. Os internautas o descreveram como um sucesso (veja vídeo acima).\nO vídeo foi publicado no dia 4 de abril e já acumula mais de 3,6 mil visualizações. Na legenda, o tenente escreveu: “Olha quem encontrei na obra... O cara é bom mesmo.” O elogio recebeu o apoio dos internautas, que aprovaram o talento do cantor. Além disso, alguns comentários ainda informaram que Ricardo desempenha bem as duas profissões. Veja alguns comentários abaixo:\nManda bem demais.”\nSucesso para você, meu amigo, grande pintor e cantor.”