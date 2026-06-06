Para regulamentar a realização de pinturas, grafites, desenhos e legendas alusivas à Copa do Mundo de futebol em vias e logradouros públicos, a Prefeitura de Goiânia publicou uma portaria com as regras. A norma exige autorização prévia do município, veda intervenções em vias de trânsito rápido, arteriais e coletoras e proíbe ações que comprometam a sinalização de trânsito, a segurança viária ou contenham publicidade e conteúdos discriminatórios.\nA medida, adotada às vésperas do início do torneio de futebol masculino – começa no dia 11 de junho, com a seleção brasileira estreando no dia 13, contra Marrocos –, ocorre após a Prefeitura passar a receber pedidos para esse tipo de intervenção.\nO documento autoriza, de forma temporária, a realização de pinturas, grafites, desenhos e legendas alusivos à competição em vias e espaços públicos de Goiânia. Para obter a permissão, os interessados devem fazer o pedido nas unidades do Atende Fácil, que será analisado pela SET e, quando necessário, pela Sefic. As intervenções deverão ser removidas até 31 de julho deste ano, com a recuperação das condições originais das ruas.