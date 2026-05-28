O guia de pesca esportiva Jefferson Peixoto dos Santos, de 38 anos, pescou uma piraíba de 2,2 metros no Rio Araguaia, em São José dos Bandeirantes, distrito de Nova Crixás. A captura foi feita na segunda-feira (25).\nA conquista veio durante uma das pescas anuais em que o Jefferson faz com a cirurgiã dentista Gabryella de Campos Rodrigues, de 30 anos, e a fisioterapeuta Amanda Grassini, de 29.\nGabryella contou que quando o peixe, conhecido como “tubarão de água doce”, mordeu a isca, nenhum deles tinha noção de que se tratava de um animal tão grande. Ela conta que a briga para cansar a piraíba de mais de 2 metros durou uma hora e meia.\n“Estávamos nesta pescaria que fazemos pelo menos uma vez ao ano, só de meninas. Sempre pescamos com o Jefferson, já pegamos outros peixes menores juntos, mas esse realmente nos surpreendeu” contou a dentista.