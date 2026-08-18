-DAQUI VÍDEO: Pirarucu gigante impressiona em lago no meio de bairro de Goiânia (1.3446136)\nUm pirarucu chamou a atenção nas redes sociais após ser registrado em um lago no Parque Licardino Ney, no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. O vídeo, publicado nesta segunda-feira (17), chegou a quase 85 mil visualizações e gerou diversos comentários pelo tamanho do animal. O registro foi feito por Diego Victo, de 30 anos, que levou o filho para conhecer o local. Segundo ele, o lago é destinado à visitação e a pesca é proibida na área.\nAo DAQUI, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) informou que os peixes presentes no lago do Parque Licardino Ney foram introduzidos por terceiros. A introdução de animais nos parques, conforme a Amma, configura infração ambiental. O órgão informou ainda que, em parceria com a Universidade Federal de Jataí (UFJ) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), realiza o monitoramento dos peixes presentes no lago para identificar possíveis alterações no ambiente (veja a nota completa ao fim da matéria).