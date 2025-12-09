Os piscinões que podem ajudar a evitar alagamentos na Marginal Botafogo devem demorar até um ano e meio para ficarem prontos. As áreas que receberão a água da chuva foram prometidas pelo prefeito Sandro Mabel (UB) após a tempestade que caiu em Goiânia no último sábado (6). O próprio prefeito admite que as obras só vão começar no período de estiagem, no meio de 2026.\nEspecialista ouvido pelo jornal explicou que a execução de uma obra deste porte pode levar mais de seis meses para ficar pronta. A análise é do engenheiro civil e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Goiás (Ibape-GO), Henrique Santiago. Durante entrevistas nesta segunda-feira (8), Mabel também confirmou que as bacias de contenção de água da chuva serão instaladas em locais que não precisam ser desapropriados para reduzir o tempo de execução do serviço, ainda assim “não vai ser um equipamento para essa chuva”.