O piscineiro Diórgenes Vinicius, de 35 anos, perdeu a carteira com documentos e com R$ 1 mil, mas recebeu o valor por meio de Pix após fazer campanha na internet para recuperar a carteira. “Fiz todo o trajeto por onde passei para ver se conseguia encontrá-la, mas sem sucesso”, relatou ao DAQUI.\nDiórgenes perdeu a carteira na quarta-feira (24), quando saiu de casa para trabalhar às 4h30, no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. “Fui para um cliente como de costume. Ao meio-dia, percebi que minha carteira não estava comigo. Estava convencido de que estaria no balcão de casa”, disse.\nAvó salva cinco netas de piscina antes de deck fechar automaticamente; vídeo\nRede de hotéis abre 300 vagas de emprego temporárias; veja como participar da seleção\nEle relatou que, quando percebeu que havia perdido de fato a carteira, teve medo e ansiedade. “Pensei que talvez não fosse verdade, que talvez estivesse em algum lugar que eu ainda não tinha procurado”, afirmou. Ele divulgou a perda da carteira nos status do WhatsApp e nos stories do Facebook e do Instagram. No dia seguinte, uma pessoa entrou em contato e passou o valor de R$ 1 mil para ele.