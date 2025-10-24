Uma grande quantidade de cocaína foi apreendida na tarde desta quinta-feira (23), em uma pista de pouso clandestina localizada em uma fazenda de Arraias, no sudeste do estado. A ação também levou à prisão de cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres, por tráfico de drogas.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Operação intercepta avião com drogas em Arraias; cinco suspeitos de tráfico são presos\nA ação ocorreu como parte da Operação Sol da Justiça, da Polícia Federal (PF). A aeronave em que estava a droga foi interceptada e após o pouso, a cocaína foi descarregada e colocada dentro das caminhonetes, que estavam no local para dar apoio no transporte. A quantidade de droga apreendida ainda não foi divulgada.\nOs nomes dos suspeitos presos não foram divulgados e, por isso, o Daqui não conseguiu contado com a defesa deles.