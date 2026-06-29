A pista de caminhada do entorno do Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste, que está em processo de reforma desde o final de maio, dentro do processo de revitalização da unidade de conservação, deve ficar pronta até o mês de agosto. As intervenções no local, que possui uma extensão de dois quilômetros, preveem a troca das peças de pavimento do tipo paver nos trechos onde houver necessidade de nivelamento e reparo. Atualmente, o circuito de cooper apresenta desníveis no pavimento e buracos, conforme relatam usuários e atletas que frequentam o espaço para treinamentos, de acordo com reportagem de O DAQUI em meados do ano passado.\nO arquiteto da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Giovanni Borges, afirma que o serviço deve ser o primeiro a ser finalizado na revitalização do parque, que vai incluir também as pistas internas. Até então, a suspensão judicial da supressão de 48 árvores do Lago das Rosas, em ação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), não tem prejudicado o andamento das obras. “Em agosto devemos iniciar as pistas internas, também com manutenção e substituição dos pavers que estão deteriorados, e aí tem algumas árvores que estão no caminho e esperamos que até lá caia essa suspensão, já que estamos respaldados pelos laudos técnicos”, diz Borges.