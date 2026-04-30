Um cachorro da raça pitbull morreu após ser esfaqueado ao defender o tutor durante um ataque dentro de uma casa no setor Umuarama, em Porto Nacional, região central do Tocantins. O suspeito, de 44 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e maus-tratos a animal com resultado de morte.\nSegundo a Polícia Militar do Tocantins (PMTO), a ocorrência começou quando equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) foram acionadas para atender um homem de 50 anos, que relatou ter tido a casa invadida por um indivíduo encapuzado e armado com uma faca, na noite de terça-feira (28).\nDurante a invasão, o suspeito tentou agredir o morador. Nesse momento, o cão reagiu para defender o tutor, mas foi atingido por diversos golpes de faca. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.