Uma pizza inspirada em um dos pratos mais tradicionais do Tocantins chama a atenção nas redes sociais. O sabor de chambari, servido com pedaços de carne e tutano, viraliza após um vídeo publicado por uma lanchonete da região sul de Palmas.\nNas imagens, Robson Reis, de 37 anos, proprietário do estabelecimento, experimenta a novidade e destaca o diferencial da receita. "Comer uma pizza de chambari com esse tutano aqui é diferente", afirma durante a gravação.\nJá tínhamos essa opção no cardápio, mas não tinha muita saída. Aí resolvemos acrescentar o tutano, e o negócio explodiu. Às vezes é até difícil de encontrar, mas todas as pizzas vêm com tutano", contou Robson, ao explicar como surgiu a ideia que impulsionou as vendas.\nAté esta segunda-feira (13), o vídeo acumula cerca de 6 mil curtidas e gera centenas de comentários. Enquanto alguns internautas elogiaram a criatividade da receita, outros brincaram com a quantidade de ingredientes.