Hoje, no Dia Mundial da Pizza, um senhor de 87 anos vai repetir a rotina há quase 60 anos. Itamar Roberto cumprimenta clientes antigos pelo nome, observa o movimento das mesas e confere se está tudo em ordem na Pizzaria Cento e Dez, na Rua 3, no Centro de Goiânia, onde o tempo parece correr em outro ritmo.\nEnquanto a capital ganhou shoppings, aplicativos de entrega e novos endereços gastronômicos, a Cento e Dez permanece praticamente no mesmo lugar, preservando hábitos e lembranças que atravessam gerações.\nFundada em 1966, quando Goiânia tinha apenas 32 anos, a Cento e Dez é considerada a pizzaria mais antiga em funcionamento da capital ao lado das tradicionais Scarolla e Pizza China. Mais do que as receitas, Itamar acredita que a longevidade do negócio nasceu da dedicação diária.\nFígado, coração de boi e 6.000 calorias diárias: conheça a dieta de Haaland