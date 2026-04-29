O goianiense pode pagar um novo imposto à Prefeitura. O Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia (PDDU-GYN) prevê estudos para a criação de uma taxa de drenagem pluvial urbana, que pode passar a cobrar da população pelo escoamento da água da chuva. A estimativa é de que a análise para definir o modelo de cobrança custe R$ 700 mil.\nA Prefeitura, contudo, diz que não pretende implementar a tarifa. O plano foi disponibilizado no site da administração municipal na segunda-feira (27), como base para a audiência pública marcada para 27 de maio.\nO presidente da Agência de Regulação de Goiânia, Hudson Rodrigues Novais, disse, contudo, que a possibilidade de criação da taxa está descartada pela Prefeitura. Segundo ele, o estudo só está no PDDU-GYN porque faz parte do protocolo, mas que a gestão, hoje, dá conta do serviço com o orçamento vigente.