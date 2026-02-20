-PM de folga salva criança de 2 anos que estava engasgada (1.3376759)\nO policial militar Sócrates Rodrigues Arantes salvou uma criança de 2 anos que estava se engasgando. Ravi estava acompanhando da mãe que em desespero parou o primeiro carro que apareceu. Sócrates é policial do batalhão ambiental de Rio Verde, região sudoeste de Goiás e estava de folga no dia do fato.\nEm entrevista para à TV Anhanguera, o policial disse que tentou acalmar a mãe e a orientou sobre técnicas de primeiros socorros.\nO caso aconteceu na quinta-feira (19). A mãe agradeceu a atitude do policial e disse que no momento ficou muito desesperada. No vídeo divulgado pela TV Anhanguera Geovanna Ribeiro está chorando e pede para o policial não deixá-la sozinha.\nCorpo de Bombeiros registra dois afogamentos em Goiás na segunda-feira (16)