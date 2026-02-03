O cabo da Polícia Militar do Paraná João Ricardo Pinheiro de Araújo, de 42 anos, foi preso suspeito de estuprar a prima e mantê-la trancada por cerca de 20 dias, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. O DAQUI não localizou a defesa do policial para um posicionamento até a última atualização desta matéria.\nO caso aconteceu no último domingo (1º), por volta das 23h55, no Residencial Alvaluz, em Aparecida de Goiânia. O DAQUI apurou, no Portal da Transparência, que João Ricardo é policial militar no Paraná e entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná pedindo uma nota a respeito da prisão do militar, mas não teve retorno até o momento.\nPerícia confirma que corpo encontrado em mata é da corretora assassinada por síndico\nHomem tenta invadir Hugo para tentar matar a ex, internada após ser espancada por ele, diz polícia