A policial militar Alline Rodrigues Bastos, de 38 anos, está internada em estado grave após ser atropelada durante uma abordagem, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). O motociclista, que apresentava sinais de embriaguez, está preso preventivamente e poderá responder por tentativa de homicídio, segundo a Polícia Civil.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (25), feriado de Natal, na Avenida A, Parque Da Colina I. Conforme informações da ocorrência policial, o suspeito foi abordado pelos policiais militares por, em tese, dirigir a moto em velocidade incompatível com a via. Na tentativa de fugir, ele atropelou a policial, que sofreu vários ferimentos, conforme a PM. Com o impacto, ela foi lançada a 15 metros, de acordo com informações da TV Anhanguera.