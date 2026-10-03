-DAQUI_PM_Compaixao_031026 (1.3463503)\nA 2ª sargento Kyara Tayse Lima, da Polícia Militar de Goiás (PMGO), voltou a viralizar após compartilhar o relato do atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito nas redes sociais. O vídeo já acumula pouco mais de 920 mil visualizações e 76,3 mil curtidas (assista acima).\nDe acordo com a policial, ao perguntar à mulher que se acidentou para quem poderia ligar para avisar do acidente, ela ficou emocionada e disse "Eu não tenho ninguém, eu sou sozinha". A sargento Kyara comovida com a situação respondeu:\nNão, senhora! Sozinha, não! Você tem Deus! Graças a Deus, você está conversando aqui comigo por causa dele", disse Kyara.\nRecentemente, a militar ganhou destaque ao usar as altas temperaturas para avisar sobre os riscos do crime. No vídeo fardada, lembrou que as celas da Central de Flagrantes são abafadas e recomendou que as pessoas fizessem boas escolhas.