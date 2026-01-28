O policial militar Caio César de Souza Dias, que baleou pai e filho durante uma briga em um bar, vai a júri popular nesta quarta-feira (28). A confusão aconteceu no dia 30 de abril de 2023, no Velho Texas, localizado no Setor Marista, em Goiânia.\nO julgamento, que será conduzido pelo juiz Antônio Fernandes de Oliveira, está marcado para começar às 8h30, no Tribunal do Júri, no Park Lozandes. O policial chegou a ser preso no decorrer da investigação, mas atualmente responde pelo crime em liberdade.\nHomem é morto após discussão em bar e suspeito é preso em hospital de Palmas, diz polícia\nHomem morre durante ação da Polícia Militar na região sul de Palmas; vídeo\nSegundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que houve uma briga com troca de agressões dentro do bar e que, em determinado momento, o policial sacou a arma e efetuou os disparos, atingindo as duas vítimas. Uma delas foi ferida na lateral direita do tórax.