-VÍDEO: DAQUI AGRESSÃO (1.3434051)\nRicardo Lima Nascimento, sargento da Polícia Militar (PM), suspeito de agredir um adolescente de 16 anos dentro de uma loja, deve ser solto após o pagamento de uma fiança de R$ 3 mil. Segundo Everson Rosa, advogado do militar, além do pagamento da fiança, foram adotadas outras medidas asseguratórias determinadas pela Justiça, como o distanciamento da suposta vítima e o recolhimento da arma de fogo do suspeito.\nO caso aconteceu em Catalão, na Região Sudeste de Goiás, na quinta-feira (16). A defesa acredita que o militar saia ainda nesta sexta.\nEm nota, a PM informou que, após tomar conhecimento do ocorrido, adotou "todas as providências legais, administrativas e disciplinares cabíveis para a devida apuração dos fatos". Acrescentou que o PM obteve liberdade provisória após audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança, conforme decisão judicial (veja a nota completa no final da matéria).