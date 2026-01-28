Os policiais militares acusados de matar quatro jovens enquanto eles jogavam videogame vão a júri popular, segundo o Ministério Público de Goiás. Os quatro policiais são suspeitos de matar Marley Ferreira Nunes, Matheus Henrique de Barros Melo, Divino Gustavo de Oliveira e no desaparecimento de João Vitor Mateus de Oliveira, de 14 anos. A Justiça não divulgou a data do julgamento.\nA reportagem pediu nota para a Polícia Militar de Goiás, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. O Jornal Daqui pediu um posicionamento para as defesas de Fabrício Francisco da Costa, Éder de Sousa Bernardes, Cledson Valadares Silva Barbosa e Thiago Antônio de Almeida.\nO crime aconteceu em 23 de abril de 2018, no Residencial Solar Bougainville, em Goiânia. A denúncia foi oferecida pelo Grupo de Atuação Especial no Controle Externo na Atividade Policial (Gaesp), em parceria com a 17ª Promotoria de Justiça de Goiânia.