Um acidente entre uma caminhonete e uma viatura da polícia militar deixou dois feridos. A colisão aconteceu durante uma perseguição policial no cruzamento da Rua Major Evaristo Frauzino com a Rua Pernambuco, em Morrinhos, a cerca de 132 quilômetros da capital goiana.\nA PM informou que estavam em busca de um menor infrator que conduzia uma motocicleta de forma suspeita. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e fugiu, conduzindo a moto em alta velocidade.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a caminhonete só tinha um ocupante, e a viatura da PM levava quatro militares. Ao atender o chamado os Bombeiros encontraram todas as pessoas conscientes e orientados no local.\nApós uma avaliação inicial das vítimas, dois envolvidos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Morrinhos, com ferimentos superficiais e leves, onde permaneceram sob cuidados médicos.