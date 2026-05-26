Kauã Dias Pereira, de 16 anos, aluno do Colégio Estadual Desembargador Virgílio de Melo Franco, faleceu na tarde desta terça-feira (Arquivo Coletivo/WhatsApp)\nO estudante Kauã Dias Pereira, de 16 anos, aluno do Colégio Estadual Desembargador Virgílio de Melo Franco, morreu na tarde desta terça-feira (26) após o tombamento de um ônibus escolar da Prefeitura de Paranã. No veículo, estavam outros 15 crianças e adolescentes. O acidente ocorreu na TO-010, a cerca de 20 km do município.\nO Governo do Tocantins e a Secretaria de Estado da Educação do Tocantins (Seduc), por meio de nota, lamentaram a morte do estudante e informaram que equipes da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) e do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) foram enviadas imediatamente ao local para prestar atendimento às vítimas e às famílias envolvidas.