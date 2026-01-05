Por causa das ações de poda que realiza em espécimes arbóreos na cidade, a Equatorial Goiás, concessionária de distribuição de energia elétrica no Estado, deverá receber uma multa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Aparecida de Goiânia.\nTitular da Semma, Pollyana Borges classificou as ações da empresa como “mutilações” das árvores em diferentes regiões. No caso, os cortes de galhos com o objetivo de que a rede de energia aérea, com postes e fios, não seja atingida, passa a ser além do necessário, deixando apenas uma parte do tronco da árvore. Casos semelhantes já haviam sido relatados por moradores em Goiânia.\nVila Ambiental pula cercas do Areião\nAparecida abre centro de castração animal\nPolícia apura vazamento de chorume\nNo caso de Aparecida, neste domingo (4), dois caminhões da Equatorial foram apreendidos enquanto faziam podas na Rua 49, do Bairro Independência, por corte irregular das árvores. Pollyana conta que a Semma recebeu denúncia de moradores desde o final do ano passado, logo após o feriado de Natal. “No dia 28, eles estavam na porta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) cortando jacarandás que nem estavam encostando na fiação. Eles me ligaram, fomos até lá, mas quando chegamos já não estavam mais. Na terça [30 de dezembro], nós começamos a investigar essa situação, com apoio da Segurança Pública e Guarda Civil.”