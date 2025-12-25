-Polêmica sobre Havaianas vira meme na internet (1.3353981)\nA polêmica envolvendo a propaganda de fim de ano da Havaianas, com a atriz Fernanda Torres, virou meme na internet. A frase dela, de que as pessoas não comecem 2026 com o pé direito, mas “com os dois pés”, provocou discussão política e anúncio de boicote à marca por pessoas que se identificam como de direita, que chegaram a cortar e jogar no lixo pares do chinelo (veja vídeo acima).\nEm Goiânia, o empresário Leandro Batista, dono do Frigorífico Goiás, entrou na onda e postou um casal cortando os chinelos. Na postagem, há uma mensagem que sugere para a Ipanema a fazer uma contra-propaganda “do pé direito” para começar 2026. “Enquanto a Ipanema não faz o marketing do pé direito, a gente faz”, escreveu em uma montagem da chinela da concorrente da Havaianas, com símbolos da bandeira do Brasil.