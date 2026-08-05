Perícia identifica lesões graves em corpo de criança. Defesa do pai sustenta hipótese de acidente em piscina, mas análise técnica descarta sinais de afogamento (Arquivo pessoal/Stella Bueno)\nA Polícia Civil investiga indícios de agressões graves na apuração sobre a morte de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, ocorrida nesta segunda-feira (3), na região norte da capital. Análises periciais preliminares identificam sangramento interno e múltiplas lesões pelo corpo da criança, quadro que os investigadores consideram incompatível com acidentes domésticos e que aponta para um cenário de "violência extrema".\nO médico legista e diretor do Instituo Médico Legal (IML), Eduardo Godinho, descreveu o exame médico inicial em entrevista à TV Anhanguera. Os peritos também descartam a hipótese de afogamento, após verificarem a ausência de vestígios de água no sistema respiratório da vítima.