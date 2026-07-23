A Polícia Civil indiciou, ontem, Lucinario Nunes Athayde, de 52 anos, por homicídio doloso mediante dolo eventual, após atropelar e matar três pessoas em Mineiros, no sudoeste goiano. O homem também vai responder por embriaguez ao volante, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).\nNo dia a 12 de julho, Lucinario dirigia uma caminhonete Chevrolet S-10, atropelou e matou Henrique José Primo, de 72 anos, em frente a um bar. Ao fugir do local, acabou atingindo também o carro ocupado por Claudiney de Oliveira Rodrigues, de 39 anos, e o filho, Breno Kauã Pereira da Frota Rodrigues, de 13, matando ambos.\nO relatório final do inquérito policial, entregue pelo delegado Marcos de Oliveira Gomes, mostra que o indiciado foi submetido ao teste de etilômetro, que apontou um alto teor de álcool no sangue – 1,05 miligramas de álcool por litro (mg/L) de ar expelido, número muito maior que o índice de 0,4 mg/L tolerado.