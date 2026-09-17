Jefferson de Oliveira, que desapareceu após sofrer um acidente de carro em Aparecida de Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nA ossada encontrada próxima de onde o marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, desapareceu são dele mesmo, segundo a Polícia Científica. O homem estava desaparecido há 53 dias após ter sofrido um acidente de carro em Aparecida de Goiânia.\nO corpo do Jefferson chegou no instituto pela manhã. Fizemos exames, como a tomografia, e a comparação do resultado desses exames com aquele arquivo odontológico que a a família forneceu para nós. E foi possível definir que se trata da arcada dentária dele", disse o perito criminal Deny Bruce oem entrevista à TV Anhanguera.\nDe acordo com a Polícia Científica, os exames complementares necessários para a determinação da causa da morte ainda estão em andamento e neste momento não há previsão para a liberação dos restos mortais do marceneiro.