Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante quatro operações realizadas nesta quarta-feira (15), em Palmas. Segundo a Polícia Federal, os inquéritos investigam supostos candidatos que teriam cometido crimes de falsidade ideológica eleitoral e apropriação indébita de recursos públicos destinados à campanha, durante as eleições de 2022, no estado.\nVeja no Bom dia Tocatins: PF investiga candidatos do TO suspeitos de desvio de fundos eleitorais nas eleições 2022\nOs mandados foram autorizados pela 29ª Vara Eleitoral do Tocantins, durante as operações Atos 5:1-11 (I, II, III e IV).\nConforme a PF, as ações buscam identificar todas as pessoas que tenham participado das supostas ações criminosas, além de mapear os recursos públicos envolvidos e investigar se foram empregados de forma ilícita em caixa dois ou compra de votos, o que poderá configurar graves infrações à legislação eleitoral.