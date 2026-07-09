O treinador de futebol Brunno Faria, de 23 anos, foi morto a tiros durante uma confraternização realizada em um espaço de eventos, no Setor Gentil Meireles, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, os disparos aconteceram após um desentendimento envolvendo o dono do estabelecimento e um homem que deixou o local e retornou cerca de 30 minutos depois acompanhado dentro de um veículo.\n"Foi uma briga que aconteceu lá que não era com ele. Alguém chegou atirando, ele estava sentado. O tiro acertou nas costas dele", afirmou a mãe do jovem ,Marcilene Faria, em entrevista ao repórter Rodrigo Melo do JORNAL.\nBrunno chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugol), mas não resistiu aos ferimentos. Outra pessoa foi atingida de raspão na cabeça, recebeu atendimento médico e apresentava quadro de saúde estável.