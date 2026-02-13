A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou nesta quinta-feira (12) a Operação ‘Falsa Fortuna’ para desarticular um grupo criminoso especializado no golpe do bilhete premiado. Apenas em Goiás, o prejuízo foi superior a R$ 1 milhão. As investigações identificaram dois responsáveis diretos do crime e três pessoas que atuavam como "laranjas".\nDurante a ação, os policiais cumpriram mandados de busca, apreensão e prisões temporárias em cinco cidades das regiões Sul e Nordeste do país. À reportagem, a PCGO informou na manhã desta sexta-feira (13) que as vítimas goianas são da capital.\nPor não terem os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.\nSegundo a polícia, a quadrilha tinha sede em Passo Fundo (RS), mas atuava em todo o país. Os estelionatários viajavam para Goiânia com o objetivo específico de escolher as vítimas e aplicar as fraudes.