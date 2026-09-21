Exames apontaram três projéteis na cabeça da criança em locais diferentes da cabeça (Divulgação / Polícia Civil)\nA mãe, o padrasto e o dono da fazenda, onde menino de 10 anos foi baleado na cabeça, foram presos nesta segunda-feira (21), suspeitos de tentar matar a criança, em Palmeiras de Goiás, na região oeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil (PC), os três apresentaram versões que continham inconsistências e são investigados também por fraude processual. Inicialmente, a mãe havia relatado que o filho teria efetuado sozinho os disparos com uma arma de pressão enquanto estava no quarto.\nForam presos temporariamente a mãe do menino, Carolina Domingues Souza Cirino, o padrasto Tiago Lopes Cirino e o fazendeiro José Rodrigues.\nAo Daqui, a defesa de Carolina e Tiago informou que a prisão temporária possui natureza exclusivamente cautelar e que não configurando condenação ou juízo de culpa. Segundo o advogado Arlen Luís Batista Silva, não há elementos no inquérito que comprovem dolo ou autoria delitiva e que adotará as medidas judiciais cabíveis para restabelecer a liberdade de ambos e garantir o devido processo legal (veja a nota completa no final). A defesa de José disse que ainda não teve acesso aos autos e que se manifestará posteriormente.