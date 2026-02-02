Três suspeitos de matar Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, foram presos nesta segunda-feira (2) pela Polícia Civil. Os suspeitos são o marido e duas filhas do casal. O crime teria sido motivado por conflitos familiares.\nDeise Carmem desapareceu no fim de dezembro de 2025, em Gurupi, e um cartaz chegou a ser divulgado nas redes sociais. O corpo dela foi encontrado no dia 1º de janeiro de 2026, boiando no Rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe, no sul do Tocantins.\nOs suspeitos foram identificados pela polícia apenas pelas iniciais. Em Palmeirópolis, foram presos J.R.R., de 54 anos, o marido da vítima, e uma das filhas do casal, R.O.R., de 31 anos. Em Palmas, foi detida a segunda filha, D.O.R., de 26 anos. O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com as defesas dos investigados.