O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins foi acionado para atender um policial ferido (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins)\nEm uma operação policial de rotina no Setor Oeste, em Araguaína, policiais militares do 2º Batalhão foram agredidos durante uma abordagem realizada por volta das 16h30 desta terça-feira (31). Em um local conhecido como ponto de drogas, um policial foi ferido com um golpe de faca, enquanto outro foi atingido na cabeça por tijolos. Os nomes dos militares não foram informados.\nVeja reportagem no JA2: Policiais são feridos em abordagem contra o tráfico\nSegundo o relatório da Polícia Militar do Tocantins (Pmto), um suspeito de 27 anos reagiu de forma violenta, utilizando uma arma branca durante a ação policial. Ao tentar se defender, um dos policiais teve a mão perfurada. O homem também tentou atacar outro militar, sendo então contido e algemado.