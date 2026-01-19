-VÍDEO: Criança conhece policiais no dia do aniversário (1.3363479)\nUma surpresa marcou o aniversário de Abdiel Lesme, que completou 3 anos neste sábado (17), e emocionou a família e os policiais militares envolvidos. Apaixonado pela Polícia Militar (PMGO), o menino foi surpreendido com a chegada de uma equipe da PMGO durante a festa, realizada em Goiânia. O momento foi registrado em vídeo e chamou atenção pelo carinho e pela emoção.\nAbdiel nasceu no Brasil e é filho de pais venezuelanos que vieram para o país em busca de melhores condições de vida. Segundo a Polícia Militar, o menino demonstra grande admiração pela corporação, sempre cumprimentando os policiais e sorrindo ao ver uma viatura. No dia da festa, ele estava vestido com uma farda infantil, o que tornou o momento ainda mais simbólico.