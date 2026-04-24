Dois policiais militares e um funcionário público do sistema prisional foram presos nesta sexta-feira (24) em uma operação da Polícia Civil. A investigação aponta que eles atuavam fazendo a cobrança ilegal de dívidas para um agiota, que também foi preso.\nA operação, chamada de Nêmesis, cumpre quatro mandados de prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão e três mandados de suspensão de funções públicas.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Polícia Civil cumpre mandados contra suspeitos de agiotagem\nSegundo apurado pela TV Anhanguera, os agentes públicos investigados são um sargento e um soldado da PM, além de um servidor do sistema prisional. Todos atuam em Guaraí.\nA polícia identificou os suspeitos apenas pelas iniciais: R.P.V.S, de 36 anos, servidor público contratado; D.L.B.J, de 30 anos, e V.R.S., de 47 anos, que são servidores públicos efetivos. O suposto agiota é F.A.G.A, de 52 anos.