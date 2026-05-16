A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Tocantins e tornou réus os 23 policiais suspeitos de envolvimento na chacina de Miracema do Tocantins, que deixou sete mortos. A decisão foi tomada por um colegiado de três juízes, uma semana após as prisões dos militares.\nVeja vídeo no JA2ª Edição: PMs investigados por envolvimento na chacina de Miracema se tornam réus na Justiça\nOs investigados estão detidos em batalhões da Polícia Militar, em Palmas, por tempo indeterminado, desde o dia 8 deste mês. Eles são acusados de cinco homicídios qualificados, uma tentativa de homicídio e fraude processual.\nOs advogados dos militares informaram que vão recorrer das prisões preventivas. Para o advogado Paulo Roberto da Silva, a acusação carece de fundamentos sólidos.\n“Temos certeza de que essa denúncia tem uma base muito rasa. A prisão não tem necessidade”, afirmou.